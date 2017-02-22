Мурманчанин стал жертвой двух воровок из Архангельска

23 Февраля 2017 года, 19:30

ВОЛОГДА/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыта кража имущества пассажира, совершенная в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Коноша Вологодской области. К транспортным полицейским обратился житель Мурманской области с сообщением о том, что у него похищен дорогостоящий сотовый телефон.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, по «горячим следам» были выявлены две жительницы Архангельской области в возрасте 20 и 29 лет. Установлено, что злоумышленницы воспользовались тем, что мобильный телефон был оставлен владельцем без присмотра на зарядке, совершили его хищение с целью дальнейшей продажи.