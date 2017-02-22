Жители Апатитов избили знакомого и привязали к батарее

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля» Вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Мурманская миля»
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
 
 

Видеоновости16+

Нахимовское училище в Мурманске начнёт работу уже в сентябре
 
 
 
 

Курсы валют 23.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8050
-0,0674
1 USD
Доллар США
57,4762
-0,3828
1 EUR
Евро
60,4535
-0,7555
10 NOK
Норвежских крон
68,6201
-0,5322
10 SEK
Шведских крон
63,8454
-0,5712
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Роспотребнадзор: число нарушений норм питания в российских детских садах снижается
24 Февраля 2017, 12:09
Роспотребнадзор: число нарушений норм питания в российских детских садах снижается
Исполняющим обязанности постпреда России в ООН назначен Петр Ильичев
24 Февраля 2017, 11:00
Исполняющим обязанности постпреда России в ООН назначен Петр Ильичев
Дорога до Териберки и Туманного закрыта по погодным условиям
24 Февраля 2017, 10:19
Дорога до Териберки и Туманного закрыта по погодным условиям
Президент подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России
22 Февраля 2017, 15:48
Президент подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Средняя продолжительность жизни финских мужчин скоро превысит 80 лет
23 Февраля 2017, 16:45
Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота
23 Февраля 2017, 16:50
В Мурманске отметили День защитника Отечества и Масленицу
23 Февраля 2017, 17:15
Стоимость бензина в Мурманской области одна из самых высоких на Северо-Западе
23 Февраля 2017, 14:35
Численность населения Мурманской области сократилась до 758 тысяч человек
23 Февраля 2017, 14:05
Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»
23 Февраля 2017, 19:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Криминал » Жители Апатитов избили знакомого и привязали к батарее
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 11:14

Жители Апатитов избили знакомого и привязали к батарее


АПАТИТЫ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах двое мужчин во время распития спиртного привязали знакомого к батарее и избили его.

«Трое знакомых отмечали, распивали спиртное, один из них был ранее судим. Завязался конфликт, и один из мужчин скрутил второму руки ремнём и привязал к батарее, после чего вместе с хозяином квартиры продолжили распивать спиртное. Пострадавший сильно травмирован», - рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова. Позже тот, кто, по словам пострадавшего, привязал его к батарее, ушёл, а к хозяину квартиры присоединился ещё один знакомый.

Примерно в 20:30 соседи вызвали полицию. Прибывший на место наряд ППС обнаружил привязанного к батарее избитого мужчину. Пострадавший был госпитализирован, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кем были нанесены травмы.

Фото: ХибИнформБюро

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Кандалакши
2.
Мончегорск и Апатиты отметят Масленицу 26 февраля
3.
В Апатитах сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу
4.
Дело о грабеже с муляжом пистолета в Апатитах передано в суд
5.
Почти 3 млн рублей скрыла директор апатитской компании от налоговых органов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта