Жители Апатитов избили знакомого и привязали к батарее

24 Февраля 2017 года, 11:14

АПАТИТЫ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах двое мужчин во время распития спиртного привязали знакомого к батарее и избили его.

«Трое знакомых отмечали, распивали спиртное, один из них был ранее судим. Завязался конфликт, и один из мужчин скрутил второму руки ремнём и привязал к батарее, после чего вместе с хозяином квартиры продолжили распивать спиртное. Пострадавший сильно травмирован», - рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова. Позже тот, кто, по словам пострадавшего, привязал его к батарее, ушёл, а к хозяину квартиры присоединился ещё один знакомый.

Примерно в 20:30 соседи вызвали полицию. Прибывший на место наряд ППС обнаружил привязанного к батарее избитого мужчину. Пострадавший был госпитализирован, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кем были нанесены травмы.

Фото: ХибИнформБюро