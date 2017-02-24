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Главная » Криминал » В областном центре полицейские возбудили уголовное дело по факту угроз убийством
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 15:34

В областном центре полицейские возбудили уголовное дело по факту угроз убийством


МУРМАНСК/ 24 февраля - В дежурную часть отдела полиции в вечернее время поступило сообщение от местной жительницы, 1971 года рождения. Она заявила, что муж в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, неоднократно высказывал угрозы убийством в ее адрес.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия в квартиру на улицу Фролова сотрудники полиции установили, что ранее многократно судимый мужчина, 1971 года рождения, угрожал потерпевшей, демонстрируя нож в качестве оружия. В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы она восприняла, как реально осуществимые.

Соседи подтвердили, что в квартире происходил серьезный конфликт. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался.

В отношении жителя города дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Informing.ru

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