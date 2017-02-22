В Мурманске неизвестные выстрелили в водителя маршрутки и скрылись

24 Февраля 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Водитель маршрутного такси в Мурманске был госпитализирован после того, как в него стреляли из травматического пистолета.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, инцидент произошёл 23 февраля примерно в 20:00.

«Водитель легкового автомобиля «Ауди» и его знакомый произвели два выстрела из травматического оружия в водителя маршрутки, после чего скрылись. Водитель маршрутного такси был госпитализирован», - сообщила начальник пресс-службы Марина Шихова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение стрелявших.

Фото: Twitter