В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота пистолет и патроны

24 Февраля 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 24 февраля - В ходе операции «Арсенал» сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску поступила информация о том, что житель областного центра незаконного, без специального разрешения, хранит огнестрельное оружие. В ходе оперативных мероприятий оперативники провели обыск в гараже ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Мурманска, 1985 года рождения. В помещении гаража полицейские обнаружили пистолет и 20 патронов. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу.

Эксперт установил, что мурманчанин хранил пистолет марки «Вальтер» и пистолетные патроны калибра 7,65 мм, пригодные для стрельбы.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Житель Мурманска находится под арестом.

Стоит отметить, что операция «Арсенал» продлится на территории Мурманской области до 28 февраля. Ее цель – предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: polit.ru