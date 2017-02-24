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Главная » Криминал » Отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивает подозреваемых в совершении преступлений
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 15:03

Отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивает подозреваемых в совершении преступлений


МУРМАНСК/ 24 февраля - За совершение кражи разыскивается Алсуфьев Юрий Германович, 06.08.1962 года рождения, уроженец г. Мурманска. Лицо без определенного места жительства.

За совершение кражи разыскивается Евстегнеев Яков Петрович, 21.04.1979 года рождения, житель города Мурманска. Может находиться в квартире 76 по улице Зеленая д. 56/1 или по улице Новое Плато д. 20, кв. 38.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску), 40-76-13 (отдел уголовного розыска ОП №1) или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №1 УМВД России по г. Мурманску)

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