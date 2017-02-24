В Апатитах хулиганы избили подростка, заступившегося за бездомного мужчину

25 Февраля 2017 года, 15:54

АПАТИТЫ/25 февраля/БИ-ПОРТ - В Апатитах 13-летний ребенок заступился за бездомного мужчину, которого избивали подростки. В результате смелый мальчик сам стал жертвой хулиганов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. В настоящее время процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение», - сообщили «Би-порту» в СУ СУ России по Мурманской области.

Как стало известно, сейчас пострадавший подросток с травмами находится в больнице. Его обидчики задержаны. Проверка продолжается.