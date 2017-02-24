Жителя Снежногорска подвела страстная любовь к спиртному

25 Февраля 2017 года, 16:30

СНЕЖНОГОРСК/ 25 февраля/БИ-ПОРТ – Две бутылки дорогостоящей водки вынес из магазина житель Снежногорска. В полицию обратилась администрация одного из супермаркетов. Стоимость спиртного - 1410 рублей. Подозреваемый в хищении был задержан и доставлен в отдел полиции. Спиртное он уже успел выпить.

«Сотрудники дознания установили, что ранее судимый за кражи и грабеж житель Снежногорска в ноябре 2016 года был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение из магазина по ч. 2 ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Административное наказание в виде штрафа безработного северянина не остановило, и он снова совершил противоправный поступок, украв из супермаркета спиртное», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

За повторное мелкое хищение в отношении снежногорца возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».