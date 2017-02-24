Из квартиры в Апатитах опытный домушник вынес ценную технику

25 Февраля 2017 года, 17:30

АПАТИТЫ/25 февраля/БИ-ПОРТ – В квартире 61-летней жительницы Апатитов побывал домушник. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции. Из квартиры по улице Дзержинского вынесли видеотехнику, стоимостью около 17 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, вор вскрыл дверь, подобрав ключ. Успел оставить отпечатки пальцев на двери. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого мужчину, ранее неоднократно судимого, и доставили в отдел полиции. 39-летний злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что выбор квартиры был случайным. Удостоверившись, что хозяев нет дома, он вскрыл дверь и забрал наиболее ценные вещи. Похищенное имущество изъято полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.