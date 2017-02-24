В Мурманской области задержали наркоторговца из Узбекистана

26 Февраля 2017 года, 13:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – 20-летний наркоторговец Мухаммадали Мирханов из Узбекистана задержан в Заполярье. Он находился в федеральном розыске по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ в Московской области.

«В результате проведенных ОРМ во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области разыскиваемый был задержан на территории региона, после чего доставлен в дежурную часть отдела полиции г. Апатиты для дальнейшего проведения следственных действий», - говорится в сообщении УФСБ России по Мурманской области.