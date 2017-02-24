Жителю Мончегорска не удалось продать гашиш

26 Февраля 2017 года, 15:35

МОНЧЕГОРСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – 20-летний мончегорец рискует оказаться за колючей проволокой. Молодой мужчина попытался продать наркотик растительного происхождения. Попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

«В ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан в вечернее время в момент сбыта на лестничной площадке шестого этажа жилого дома. Сверток с предположительно наркотическим веществом направили на экспертизу», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Экспертиза подтвердила наркотическое происхождение содержимого свертка. Внутри оказался гашиш массой 0,256 грамма.

В отношении ранее не судимого мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Подозреваемый мужчина находится под подпиской о невыезде.