Бдительная пенсионерка отказала мошеннику

26 Февраля 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/26 февраля/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратилась жительница Октябрьского округа областного центра с заявлением о попытке мошенничества.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился ее сыном и сообщил, что попал в трудную жизненную ситуацию. Требовался выкуп - 300 тысяч рублей. Осведомленная мурманчанка знала о способах обмана, на уговоры мошенника не поддалась и прекратила с ним общение. После этого она перезвонила настоящему сыну и убедилась, что с ним все в порядке.

Затем женщина отправилась в полицию, чтобы сообщить о попытке мошенничества. В ходе проверки оперативники установили, что пенсионерке звонил злоумышленник из Липецкой области. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области