Мурманчанин осужден спустя 10 лет после убийства

27 Февраля 2017 года, 09:59

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Ленинского округа поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении Дениса Чеченина, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Ему предстоит провести семь лет в исправительной колонии строгого режима.

Между подсудимым и молодым человеком в мае 2007 года завязалась драка в одной из квартир города. В результате мурманчанин нанес четыре удара кулаком в область головы и не менее двух ударов ногами в область туловища знакомого. Ранее эксперты приходили к выводу, что нет причинно-следственной связи между ударами и смертью – у погибшего была аневризма аорты.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Все эти годы следствие и родственники были не согласны с выводами экспертов, и следствие было возобновлено, назначена еще одна экспертиза», – пояснила «Би-порту» старший помощник прокурора по Мурманской области Эвелина Макарова.

Фото: twitter.com