В Мурманске по горячим следам раскрыто разбойное нападение

27 Февраля 2017 года, 15:42

МУРМАНСК/ 27 февраля - В полицию Мурманска 23 февраля 2017 года около 22.00 поступило сообщение из торгового заведения о том, что около получаса назад посетитель магазина, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил бутылку водки стоимостью 350 рублей, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы. Совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии полицейские спустя непродолжительное время задержали подозреваемого в разбойном нападении и доставили в отдел полиции.

Ранее неоднократно судимый безработный житель Мурманска, 1996 года рождения, признался в совершении хищения. Похищенного имущества при задержании при нем уже не было.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Svopi.ru