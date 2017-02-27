Полиция Мурманской области продолжает регистрировать интернет-мошенничества

27 Февраля 2017 года, 18:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля - Жители Заполярья несмотря не неоднократные предупреждения сотрудников полиции, продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась мурманчанка, 1972 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала, что разместила в сети Интернет информацию о продаже генератора на автомобиль марки «Пежо». С нею связался неизвестный и под предлогом перечисления предоплаты обманным путем узнал данные ее банковской карты. С помощью онлайн-банка он похитил с ее счета 31 тысячу рублей.

В Заполярном на уловки интернет-мошенника попался местный житель. Потерпевший искал в сети Интернет объявление о продаже шин на автомобиль «Опель». Найдя подходящее предложение, он связался с инициатором объявления и узнал, что за товар необходимо перечислить предоплату. Житель Заполярного, 1983 года рождения, перевел злоумышленнику через он-лайн банк 12 тысяч 800 рублей, после чего попытался связаться с «продавцом». Однако телефон «владельца» шин оказался отключен, а объявление о продаже удалено. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенника, потерпевший отправился в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области