Полиция предупреждает о возможных мошенничествах с использованием вредоносных программ

27 Февраля 2017 года, 20:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля - Примеры сообщений, которые Вам могут прийти: «здесь наши с тобой фото http:\\\\...», , «ваш акакунт, страница «вКонтате» взломаны, пройдите регистрацию http:\\\\...», «вы выиграли автомобиль, подробности http:\\\\...» или «я по вашему объявлению, согласны ли на обмен на это http:\\\\foto3.inc...»

При получении данного сообщения откажитесь от прохождения по указанной ссылке и активации полученных ссылок. Удалите указанное сообщение если убеждены, что оно не нанесло вред Вашему устройству.

Вредоносные программы создаются и усовершенствуются мошенниками регулярно и при работе с телефоном Вы можете столкнуться с видом вредоносных программ которые не требуют Вашей активности и самостоятельно могут быть загружены на Ваше мобильное устройство через уязвимости операционной системы.

Признаки заражения мобильного устройства: блокирование операционной системы, блокирование входящих СМС сообщений, отправка искусственно сгенерированных мобильным устройством сообщений. Зараженный мобильный телефон следует немедленно выключить. Сим-карту перевыпустить у оператора, а телефон сохранить для последующего изучения полицией, если было совершено мошенничество, либо передать в сервисный центр, если деньги похищены не были.

Если к данному мобильному устройству привязано он-лайн обслуживание картой, то необходимо срочно связаться с банком, заблокировать карту и приостановить обслуживание по счетам.

Зараженное мобильное устройство так же является источником распространения вредоносной информации по контактам, содержащимся в телефоне. Для предотвращения рассылки необходимо уведомить максимальное количество знакомых о Вашей проблеме и о возможно приходящих от Вашего имени вредоносных сообщениях.

В случае если с Вашего телефона, банковской карты похитили денежные средства необходимо обратиться в банк, заблокировать ваш счет, запретить перевод денежных средств с вашего счета на другие счета. После получения ответа от банка, с выпиской по счету обратиться в полицию.

Можно избежать участи жертвы данных мошенничеств если следовать следующим рекомендациям:

- Для работы с банковскими картами с помощью он-лайн услуги использовать отдельное мобильное устройство не предназначенное для разговоров и развлечения в сети Интернет;

- Не указывать номера мобильных устройств, используемых для работы с банковскими картами и дистанционного управления банковским счетом, как контактных в сети Интернет, в объявлениях и на страницах соц. сетей;

- Приобрести и установить на мобильное устройство лицензионное антивирусное программное обеспечение из официальных источников;

- Запретить перевод всего объема денежных средств с карты, счета.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области