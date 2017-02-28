В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной продаже оружия

28 Февраля 2017 года, 16:41

МУРМАНСК/ 28 февраля - В ходе операции «Арсенал» полицейские получили информацию о том, что безработный житель Полярного, 1970 года рождения, собирается продать огнестрельное оружие в Мурманске.

В ходе специальных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами Первомайского отдела полиции задержали подозреваемого в момент сбыта ружья в автомобиле на стоянке возле одного из торговых центров Мурманска. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, житель Полярного незаконно продал гладкоствольное огнестрельное ружье 12-го калибра, пригодное для стрельбы.

По факту в отношении ранее не судимого жителя ЗАТО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstes.ru