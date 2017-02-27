Мурманская полиция продолжит профилактику телефонных мошенничеств

28 Февраля 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 28 февраль/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании мурманского горсовета начальник полиции УВД Мурманска Дмитрий Воронин рассказал об основных проблемах, которые были в 2016 году и требуют решения и в 2017.

«Если мы говорим о работе по раскрытию преступлений, в чем основная наша задача, то это большой рост телефонных мошенничеств и мошенничеств через сайт вроде «Авито». Здесь главный упор будем делать, во-первых, на раскрытие, во-вторых, на профилактику этих преступлений», - рассказал Воронин.

В числе профилактических мер – распространение в СМИ информации о том, чего делать нельзя, а также о том, что при звонке нужно уточнять, действительно ли родственник попал в беду. Что касается мошенничества через сайты, то, по словам Воронина, граждане доверчивы и называют реквизиты банковских карт, чего делать нельзя. Чаще всего в эти ситуации попадают пенсионеры.

«Надо отметить, что профилактическая работа в прошлом году велась, и при поступлении заявления мы всех опрашиваем, знают ли они о таких видах мошенничества. Примерно 90% людей знают о них, но думают, что их это не коснется», - подчеркнул начальник полиции.

Кроме того, после случая в Иркутске полиция Мурманска активно проводит работы по изъятию из незаконного оборота спиртосодержащей продукции и привлечению к административной ответственности. Воронин уточнил, что с октября 2016 года уже проверено около 700 торговых точек по городу. Эти работы ведутся ежедневно всеми силами сотрудников полиции и будут продолжаться и в этом году.

Кроме того, проблемой остается рост преступлений среди несовершеннолетних. Начальник полиции сказал, что здесь тоже важна профилактика, и предположил, что здесь полиция будет работать непосредственно с руководителями администраций округов и с Комитетом по образованию.