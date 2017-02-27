Военнослужащий арктической мотострелковой бригады избил полицейского

28 Февраля 2017 года, 11:36

КАНДАЛАКША/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский гарнизонный суд признал виновным младшего сержанта в/ч 34667 (80-я отдельный мотострелковая арктическая бригада береговых войск Северного флота) Евгений Федулова в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Би-порту» сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту.

Следствием и судом установлено, что в 14 августа 2016 года в

Кандалакше Федулов, желая избежать привлечения к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, при проверке документов умышленно нанес 2 удара кулаком в лицо сотруднику полиции, причинив последнему побои.

Мурманским гарнизонным военным судом Федулову с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.