Следком начал проверку по факту самоубийства пенсионера в Никеле

28 Февраля 2017 года, 13:20

НИКЕЛЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области начал доследственную проверку по факту самоубийства пенсионера, 1958 года рождения, в Никеле. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Напомним, вечером 27 февраля в Никеле в квартире одного из домов на улице Победы было обнаружено тело пожилого мужчины. Ранее сообщалось, что тело было обнаружено пожарными, прибывшим на сообщение о возгорании. Однако, как пояснили «Би-порту» в СУ СКР, соседи погибшего почувствовали запах гари из его квартиры и вызвали спасателей. При вскрытии жилого помещения выяснилось, что в одной из комнат тлели бесхозные тряпки.

Фото: Svopi.ru