В отношении директора мурманской рыбодобывающей компании «Союз» возбуждено уголовное дело

28 Февраля 2017 года, 14:02

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет Российской Федерации по Мурманской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в период с 2011 по 2012 год генеральный директор рыбодобывающей компании ООО «Союз» уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере. В бухгалтерский учет компании были включены фиктивные сделки с организациями-однодневками, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

Преступные действиямя директора ООО «Союз» причинили бюджетной системе Российской Федерации ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере более 80 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: NewsBabr.com