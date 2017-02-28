Защита обвиняемых по делу о крушении СПБУ «Кольская» сказала своё слово

28 Февраля 2017 года, 15:23

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 28 февраля, в зале Первомайского районного суда в прениях по делу буровой «Кольская» выступал Дмитрий Кузьмин, который представляет интересы исполнявшего обязанности главного инженера Леонида Бордзиловского. С предъявленным обвинением защита не согласна в полном объеме. Адвокат считает, что в ходе следствия не была доказана вина его подзащитного, а именно факт того, что Бордзиловский допустил нахождение на борту платформы людей не связанных с буксировкой и запретил подачу сигнала бедствия в момент катастрофы. По его словам, ответственный за буксировку Михаил Терсин до момента крушения запрашивал дополнительное судно «Смит Сахалин», не объясняя причину.

«Терсин собирался снимать с платформы только 20 человек, а соответственно ситуацию он не рассматривал как критическую», – цитирует Кузьмин начальника морского спасательного центра Южно-Сахалинска Анатолия Махно.

По поводу записи в судовом журнале о запрете Леонида Бордзиловского о подаче сигнала SOS в суде было сказано, что главный инженер не имеет полномочий для подобного распоряжения – это обязанность капитана.

«Запись выполнена с нарушением правил введения судового журнала. Визуально видно, что все записи на странице были выполнены спешно в отличие от этой, которая выполнена в спокойной обстановке другим цветом и пастой. Свидетель рассказал, что судовой журнал был изъят у него под расписку в ходе его первого допроса, и в материалах уголовного дела имеется протокол выемки, поэтому не исключено внесение в него указанной сфальсифицированной записи», – сообщил адвокат.

Напомним, следователь Виталий Фердер, занимавшийся расследованием, отстранён от должности и должен выплатить 100 тысяч рублей за составление 30 протоколов от имени потерпевших и свидетелей, а также за фальсификацию других материалов.

Потерпевшие заведомо планируют обжаловать приговор Первомайского суда. Они считают, что на скамье подсудимых оказались «невиновные». Ранее Ространснадзор, проводивший свое расследование, пришел к выводу, что ответственность за гибель людей должны нести другие, включая руководителей компании АМНГР Юрия Мелехова и Василия Васецкого.