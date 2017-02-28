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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Суд вынес решение в отношении организатора акции памяти убитых антифашистов в Мурманске
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 17:25

Суд вынес решение в отношении организатора акции памяти убитых антифашистов в Мурманске


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Административный материал в отношении участницы мурманской акции памяти убитых антифашистов прекращен. Подобное решение было принято сегодня в Октябрьском суде города Мурманска.

«Прекращен из-за отсутствия состава преступления по статье 24.5 КоАп РФ», – пояснил «Би-порту» представитель суда.

Раннее Татьяну Кульбакину обвиняли в нарушении установленного порядка организации пикетирования.

Напомним, акция прошла на территории сквера возле памятника Жертвам Интервенции. По законодательству подобное несогласованное мероприятие может проходить на сцене, расположенной на улице Ленинградской.

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