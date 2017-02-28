Суд вынес решение в отношении организатора акции памяти убитых антифашистов в Мурманске

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Административный материал в отношении участницы мурманской акции памяти убитых антифашистов прекращен. Подобное решение было принято сегодня в Октябрьском суде города Мурманска.
«Прекращен из-за отсутствия состава преступления по статье 24.5 КоАп РФ», – пояснил «Би-порту» представитель суда.
Раннее Татьяну Кульбакину обвиняли в нарушении установленного порядка организации пикетирования.
Напомним, акция прошла на территории сквера возле памятника Жертвам Интервенции. По законодательству подобное несогласованное мероприятие может проходить на сцене, расположенной на улице Ленинградской.