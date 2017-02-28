Шесть мобильных телефонов и восемь сим-карт пытались незаконно передать осуждённому в мурманской колонии

01 Марта 2017 года, 09:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - В учреждениях УФСИН ежедневно осуществляются досмотры поступающих передач для осуждённых, а также лиц, прибывающих на свидания к ним. Периодически в передачах встречаются запрещённые предметы.

Так, внимание сотрудников ревдинской колонии №23, осуществлявших досмотр посылки, пришедшей на имя осужденного от жительницы Мончегорска, привлёк брусок мыла. Детальный осмотр подозрительного предмета показал, что внутри хозяйственного мыла спрятан элемент конструкции мобильного телефона, а именно - экран.

В то же время в ИК-17 при досмотре передачи для осуждённого были обнаружены шесть мобильных телефонов и восемь сим-карт в пакете с продуктами.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Проводится проверка.

В 2016 году в ходе досмотровых мероприятий было обнаружено и изъято 335 мобильных телефонов. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на территорию учреждений в отношении граждан было составлено 27 протоколов об административном правонарушении. В отношении 21 человека судами уже вынесено решение о привлечении к административной ответственности.