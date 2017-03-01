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Главная » Криминал » В Кандалакше пенсионерка в ходе ссоры причинила легкий вред здоровью своему супругу
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 17:54

В Кандалакше пенсионерка в ходе ссоры причинила легкий вред здоровью своему супругу

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КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 1 марта - В МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение о том, что в одном из домов на ст. Пояконда в результате конфликта между супругами мужчина получил ранение. Потерпевший, местный житель, 1960 года рождения, с резаными травмами левого предпречья был обслужен в медицинском учреждении амбулаторно.

По месту жительства потерпевшего прибыли полицейские. Сотрудники полиции установили, что ранение мужчине причинила его жена, 1955 года рождения. Ранее не судимая пенсионерка рассказала полицейским, что супруг пришел домой в состоянии опьянения, стал ее оскорблять. В ходе ссоры он схватил ее за волосы. Женщина ударила ножом его в предплечье, причинив тем самым ранение, после чего сама вызвала скорую и полицию.

По факту в отношении жительницы ст. Пояконда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок четырех месяцев. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Informing.ru

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