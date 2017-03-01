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Главная » Криминал » В Заполярном в ходе операции «Арсенал» полицейские нашли гранату у местного жителя
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 18:34

В Заполярном в ходе операции «Арсенал» полицейские нашли гранату у местного жителя


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 1 марта - Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Печенскому району в ходе операции «Арсенал» поступила информация о том, что житель Заполярного 1972 года рождения хранит по месту жительства взрывное устройство.

Полицейские провели осмотр квартиры, принадлежащей подозреваемому, и обнаружили ручную гранату с боевым взрывателем. Взрывное устройство было изъято и направлено на экспертизу. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что граната пригодна для производства взрыва.

Подозреваемый рассказал полицейским, что гранату ему подарили, он ее хранил по месту житетельства без цели использования.

По факту в отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)

Фото: moyagazeta.com

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