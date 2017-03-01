Капитана из Мурманска судят за управление траулером в состоянии опьянения

01 Марта 2017 года, 14:10

НОРВЕГИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Капитан рыбопромыслового судна «Альмак» посадил его на мель в норвежском порту Тромсё и в результате 41-летнему мужчине инкриминируется часть первая статьи 263 УК РФ. Как отмечают в Следственном комитете России, в момент происшествия в 2016 году капитан траулера был пьян.

«Он грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не обеспечив безопасность людей, судна, а также визуальный, технический контроль и наблюдение за безопасным движением судна и его управлением», – подчеркивают в СКР.

Судовладелец оценил причиненный ущерб в 1,4 миллиона рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Фото: marinetraffic.com