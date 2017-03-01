Вступил в силу приговор по делу о мошенничестве при строительстве дома для апатитских учёных

02 Марта 2017 года, 10:00

АПАТИТЫ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор по факту хищения свыше 45 миллионов рублей при строительстве жилого дома для молодых ученых. Приговором Апатитского суда от 28 ноября 2016 руководитель ООО «Невская строительная компания» Леонид Малютин признан виновным в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных отношений. Он осужден по части третьей статьи 159.4 УК к трем годам лишения свободы.

Напомним, дело было возбуждено по результатам проверки прокуратуры по факту неисполнения государственного контракта.

Малютин, являясь фактическим руководителем, заключил с Кольским научным центром Российской академии наук государственный контракт на сумму свыше 146 миллионов рублей на строительство жилого дома для молодых ученых.

«Согласно условиям контракта на расчётный счет строительной компании были перечислены денежные средства в сумме более 105 миллионов рублей. При этом фактически организация выполнила работы на сумму около 60 миллионов рублей. Остальные денежные средства – более 45 миллионов рублей были похищены осужденным», – подчеркивают в Прокуратуре Мурманской области.

Руководитель ООО «НСК» вину не признавал, несмотря на то, что она была доказана. Вместе с адвокатом они обжаловали приговор в апелляционном порядке, настаивая на невиновности Малютина в совершении инкриминируемого преступления.

«Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены вынесенного приговора, оставив жалобы без удовлетворения», – сообщают в надзорном органе.

Фото: hibiny.com