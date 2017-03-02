Апатитчанин продал подростку наркотик в вагоне поезда

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Апатитов. Подозреваемый, находясь в вагоне пригородного поезда Апатиты – Кандалакша, сбыл 16-летнему подростку наркотическое вещество растительного происхождения массой 0,4 грамма. Теперь он обвиняется согласно пункту «в» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса.
«Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также выполняются следственные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию», – подчеркнули в Северо-Западном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.