В Мурманске полицейскими выявлен факт использования подложного документа

02 Марта 2017 года, 20:19

МУРМАНСК/ 2 марта - На проспекте Кольский сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением мужчины, 1990 года рождения. Автовладелец предъявил полицейским документ, который вызвал у них сомнения в своей подлинности. Документ был изъят и направлен на исследование.

Предположение сотрудников полиции подтвердили данные проведенной экспертизы. Было установлено, что ранее многократно судимый неработающий мурманчанин пользовался документами, выданными на имя другого человека. С какой целью злоумышленник находился за рулем с чужим водительским удостоверением, а также каким способом его приобрел, в настоящий момент выясняется.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». Деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newsera.ru