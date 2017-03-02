19-летнего мурманчанина будут судить за призывы к терроризму и экстремизм

02 Марта 2017 года, 15:11

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Мурманска, 1998 года рождения. Его обвиняют в преступлениях сразу по двум статьям: часть первая статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и часть первая статьи 282 УК «Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Молодой человек разместил на личной странице в социальной сети текст и изображение, содержащие признаки побуждения к осуществлению террористической деятельности, – сообщили в Следкоме. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

Ранее сообщалось, что правонарушение по 205 статье Центром по противодействию экстремизму было выявлено впервые. Санкция данной статьи уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. После возбуждения первого дела мурманчанин продолжил противоправную деятельность, создав под вымышленным именем ещё одну страницу «ВКонтакте». Согласно заключению эксперта, данный материал содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку и национальности.

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