Трое жителей Мурманской области попались на уловки мошенников

02 Марта 2017 года, 21:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску обратилась 61-летняя местная жительница. Полицейскими установлено, что женщине позвонил неизвестный и, представившись знакомым, сообщил, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за причинение телесных повреждений. Для освобождения от ответственности попросил потерпевшую перевести 40 тысяч рублей на абонентские номера операторов сотовой связи, пообещав отдать деньги сразу после освобождения. Спустя некоторое время женщина позвонила знакомому, убедиться, что у него все в порядке и поняла, что стала жертвой мошенников.

Еще одной потерпевшей стала 33-летняя жительница Кировска. Женщина рассказала, что в социальной сети разместила объявление об утрате мобильного телефона. С заявительницей связался неизвестный и сказал, что вернет телефон после получения вознаграждения. Деньги в сумме 5 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанный номер телефона. После чего злоумышленник на связь не выходил.

Также от действий мошенников пострадала 62-летняя жительница поселка Мурмаши-3. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из государственных учреждений города, сообщив, что северянке положена доплата к пенсии, но данная выплата производится только на банковскую карту. Пенсионерка сообщила злоумышленнице все интересующие ее данные, после чего у нее с карты было похищено 6 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области