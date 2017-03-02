В Мурманской области по горячим следам задержан подозреваемый в попытке разбойного нападения

03 Марта 2017 года, 10:55

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 3 февраля - В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району 2 марта около 17.00 поступило сообщение от водителя автомобиля «Фольксваген Пассат» о том, что неизвестный пытался под угрозой ножа отобрать у него деньги. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили транспортное средство в сугробе на въезде в поселок Кильдинстрой. Владелец автомобиля, житель Оленегорска, 1967 года рождения, рассказал сотрудникам полиции, что незнакомый мужчина в Оленегорске попросил его довести до поселка Кильдинстрой.

Находясь на заднем сиденье автомобиля, мужчина при въезде в Кильдинстрой обхватил 49-летнего водителя сзади, приставил к его горлу нож и потребовал все имеющиеся деньги. Водитель резко вывернул руль, из-за чего автомобиль въехал в сугроб. Воспользовавшись тем, что грабитель на секунду отвлекся, он вырвался из захвата. Поняв, что справиться с водителем ему не удалось, злоумышленник выскочил из автомобиля и, выбросив нож, скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в попытке вооруженного разбойного нападения. Ориентировка была направлена в МО МВД России «Оленегорский», а также передана всем наружным нарядам полиции. Спустя некоторое время оперативники оленегорского отдела полиции при силовой поддержке сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого возле дома по месту его жительства и доставили в отдел полиции.

Злоумышленик, ранее судимый житель Оленегорска, 1980 года рождения, признался в совершении преступления. Из поселка Кильдинстрой после попытки разбоя он добрался на попутной машине и не ожидал, что возле дома его уже ждет полиция.

По факту попытки разбойного нападения с применением оружия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максмальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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