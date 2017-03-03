В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы

03 Марта 2017 года, 12:27

МУРМАНСК/ 3 марта - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области была выявлена и задокументирована деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконной организации и проведении азартных игр на территории областного центра.

Как установили полицейские, общее руководство группой осуществляли двое ранее не судимых жителей Мурманска, 1983 и 1979 годов рождения. Они организовали сеть игровых заведений на территории Октябрьского и Ленинского административных округов города Мурманска.

В игровых клубах с целью сокрытия данной деятельности использовались строгие меры конспирации. Попасть в клуб могли только проверенные игроки после предварительного звонка. В игровых заведениях использовались как игровые автоматы, так и компьютерная техника, подключенная к сети Интернет.

В группу в качестве активных участников также входили старший администратор сети игровых заведений, жительница Мурманска, 1989 года рождения, а также администратор одного из игровых заведений жительница областного центра, 1987 года рождения, которая осуществляла пропуск игроков в зал игровых автоматов, обеспечивала процесс игорной деятельности, принимала денежные средства от посетителей, начисляла им на игровых аппаратах «кредиты» и выдавала денежные средства в виде выигрыша. Обе участницы группы были осведомлены об участии в незаконной деятельности.

По материалам УЭБиПК СУ СК России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области