За сутки по фактам интернет-мошенничеств возбуждено 3 уголовных дела

03 Марта 2017 года, 20:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта - В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился 35-летний житель города Гаджиево с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. В ходе беседы с потерпевшим полицейскими установлено, что северянин через социальную сеть заказал запчасти для автомобиля. Денежные средства в сумме 23 тысячи рублей в счет оплаты товара мужчина перевел на указанный ему счет банковской карты, но ему позвонил «продавец» и сообщил, что произошла ошибка и ему были предоставлены неверные сведения о номере карты. Уверив потерпевшего, что ранее оплаченная сумма будет ему возвращена, злоумышленник предоставил данные другой карты, на которую северянин также перевел 23 тысяч рублей. Затем ему позвонил неизвестный и попросил сообщить реквизиты банковской карты якобы для возврата ошибочно переведенных денежных средств. После того, как он передал неизвестному все данные своей карты, в том числе код безопасности, у северянина со счета банковской карты было похищено еще около 47 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим от интернет-мошенников стал 50-летний житель города Апатиты, который перевел 60 тысяч рублей якобы знакомому. Мужчине с аккаунта знакомого в сети Интернет пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. Потерпевший согласился оказать помощь и перевел деньги на указанный расчетный счет. Позже выяснилось, что знакомый с просьбой о займе к нему не обращался, а его аккаунт был взломан неизвестным злоумышленником.

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Мурманску поступило заявление о мошенничестве от 57-летней жительницы областного центра. Женщина на сайте в сети Интернет разместила объявление о продаже детской коляски. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и представился покупателем. Злоумышленник сказал, что готов перевести предоплату на банковскую карту. Обманным путем он убедил северянку сообщить реквизиты своей банковской карты. После чего с карты было списано 8 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурамнской области