Жительница Луостари разместила в соцсетях экстремистское видео

03 Марта 2017 года, 13:48

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — В отношении жительницы посёлка Луостари Печенсгского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), сообщают в прокуратуре Мурманской области.

Как установлено органом расследования, подозреваемая разместила на своей персональной странице, расположенной в социальной сети «ВКонтакте», видеозапись националистического характера с целью возбуждения у лиц, которые будут её просматривать, ненависти, вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, а также унижение человеческого достоинства по указанному признаку.

Преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ России. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры Печенгского района.

Фото: Svopi.ru