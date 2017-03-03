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Жизнь в Мурманске


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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Бывший следователь ЗАТО Александровск предстанет перед судом за мошенничество
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 14:42

Бывший следователь ЗАТО Александровск предстанет перед судом за мошенничество


МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении следователя ОМВД России по ЗАТО Александровск. Максим Смирнов обвиняется в «Покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину». Установлено, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в его производстве, Смирнов предложил обвиняемому повлиять на вынесение приговора.

«Смирнов заведомо знал, что не может повлиять на рассмотрение данного дела в суде Мурманска. При этом сообщил, что обладает кругом знакомых, которые способны за денежное вознаграждение в сумме 600 тысяч рублей смягчить приговор за преступление, не связанное с реальным лишением свободы», – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Ксения Кошелюк.

Потерпевший, полагая, что следователь сможет оказать содействие, передал часть денежных средств.

«Остальную часть он должен был передать до конца 2016 года. Однако реализовать преступный умысел до конца Смирнов не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ при получении денег от жены потерпевшего», – отметили в Следственном комитете по Мурманской области.

Женщина знала о сложившейся ситуации и оказала содействие для задержания следователя. В настоящий момент Максим Смирнов заключён под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Twitter

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