Житель Кандалакши оштрафован за пропаганду нацистской символики

03 Марта 2017 года, 16:38

КАНДАЛАКША/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Карелии был выявлен житель приграничного района Мурманской области, который на своей странице в социальной сети «Вконтакте» размещал нацистскую символику и другие экстремистские материалы.

3 марта 2017 года вступило в силу решение Кандалакшского районного суда Мурманской области в отношении жителя Кандалакши, который признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики) и 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2000 рублей.

Фото: Twitter