Житель Оленегорска хранил дома 100 патронов

04 Марта 2017 года, 15:00

ОЛЕНЕГОРСК/4 марта/БИ-ПОРТ - У одного из жителей Оленегорска в квартире могут храниться боеприпасы. Такое сообщение поступило сотрудником МО МВД России «Оленегорский». В квартире местного жителя действительно обнаружили 100 патронов калибра 5,6 мм и бездымного пороха марок «Сокол» и «Сунар» общей массой 438,7 грамма. Изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу. Эксперт подтвердил, что патроны являются боеприпасами к спортивному охотничьему нарезному огнестрельному оружию, порох - метательным взрывчатым веществом. Все боеприпасы изготовлены промышленным способом. Ранее судимый за кражу житель города 1977 года рождения признался, что приобрел патроны и порох для личного пользования. Он хранил боеприпасы в течение нескольких лет по месту жительства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его частей и боеприпасов». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.