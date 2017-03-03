Безработный мурманчанин похитил продукты из маленького магазина

05 Марта 2017 года, 09:17

МУРМАНСК/5 марта/БИ-ПОРТ - В полицию обратилась администратор торгового павильона, расположенного по улице Хлобыстова. По ее словам, ночью из магазина украли продукты питания. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленник проник в помещение через окно. Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камеры видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.

Подозреваемого задержали. Безработный житель города 1991 года рождения ранее не был судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит провести в колонии 5 лет .