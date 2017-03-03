Пенсионерка сделала иностранцу «липовую» регистрацию

05 Марта 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/5 марта/БИ-ПОРТ – 58 –летняя пенсионерка стала фигурантом уголовного дела. Мурманчанка зарегистрировала в своей квартире в доме по ул. Карла Маркса гостя из ближнего зарубежья. При этом она не собиралась поселить его у себя.

«Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции подозреваемая в противоправных действиях установлена и изобличена. По факту в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Теперь северянке грозит провести в колонии три года . Сейчас дама находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области при взаимодействии со службой участковых уполномоченных полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению так называемых «резиновых квартир». Во время рейдов по итогам прошлого года в следственные органы полиции сотрудниками миграционного управления направлено более 70 материалов проверок, возбуждено 62 уголовных дела.