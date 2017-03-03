У посетительницы кафе «увели» шубу

05 Марта 2017 года, 16:00

АПАТИТЫ/5 марта/БИ-ПОРТ - Посетительница кафе в Апатитах едва не лишилась дорогостоящей верхней одежды. 31-летняя местная жительница оставила шубу на стуле возле столика, а когда вернулась за ней, дорогая вещь исчезла. Девушка поспешили обратиться в полицию.

Полицейские опросили посетителей и работников заведения, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Составленная ориентировка с приметами злоумышленниками была передана патрульным нарядам.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. У 53-летнего безработного уже были неприятности с законом. Теперь ему грозит лишение свободы на два года. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.