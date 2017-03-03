Рецидивист из Мурманска приговорен к пяти годам колонии за развратные действия в отношении подростков

06 Марта 2017 года, 10:22

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Осенью 2015 года в подъезде одного из домов Ленинского округа Алексей Савинский, 1984 года рождения, предложил двум подросткам вступить с ним в контакт за денежное вознаграждение. Потерпевшими оказались несовершеннолетние 13 и 14 лет.

«Девочкам удалось покинуть место преступления. Несмотря на полное отрицание рецидивистом своей вины, сторона обвинения представила суду достаточно доказательств», – подчеркнули в Прокуратуре Мурманской области.

Савинский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 135 Уголовного кодекса «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшем восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста».

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия у преступника трех непогашенных судимостей за совершение тяжких преступлений, суд приговорил мурманчанина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото: Izhlife.ru