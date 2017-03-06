Житель Оленегорска обвиняется в незаконном получении выплат

06 Марта 2017 года, 10:44

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Оленегорска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении Сергея Ерыкалова. Ему инкриминируется часть первая статьи 159.2 Уголовного кодекса «Мошенничество при получении выплат». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в Центре занятости населения.

«Был выявлен факт незаконного получения пособия по безработице в размере 56 009 рублей. Установлено, что Ерыкалов в период выплаты данного пособия получал доход от выполнения трудовых обязанностей. Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К обвиняемому предъявлен иск в интересах государства о взыскании похищенных средств.

Фото: plus.google.com