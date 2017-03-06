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Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Криминал » В областном центре задержан подозреваемый в серии мошенничеств
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 18:24

В областном центре задержан подозреваемый в серии мошенничеств


МУРМАНСК/ 6 марта - В дежурную часть №1 УМВД России по г.Мурманску поступило несколько заявлений от жителей общежития, расположенного по улице Книповича, о том, что неизвестный завладел их телефонами. Полицейскими установлено, что злоумышленник под предлогом совершения срочного звонка брал телефон у потерпевших и убегал. Северяне описали приметы подозреваемого.

Оперативниками подозреваемый, неработающий 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, задержан и доставлен в отдел полиции.

Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

По факту мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: rg62.info

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