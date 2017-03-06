В областном центре задержан подозреваемый в серии мошенничеств

06 Марта 2017 года, 18:24

МУРМАНСК/ 6 марта - В дежурную часть №1 УМВД России по г.Мурманску поступило несколько заявлений от жителей общежития, расположенного по улице Книповича, о том, что неизвестный завладел их телефонами. Полицейскими установлено, что злоумышленник под предлогом совершения срочного звонка брал телефон у потерпевших и убегал. Северяне описали приметы подозреваемого.

Оперативниками подозреваемый, неработающий 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, задержан и доставлен в отдел полиции.

Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

По факту мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: rg62.info