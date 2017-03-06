В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя двух автосалонов

07 Марта 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 7 марта - В полицию Мурманска обратилось руководство одного из коммерческих банков по факту невыплаты одним из клиентов автокредита на сумму в размере около 1 миллиона 323 тысяч рублей. У банковской организации имелись основания подозревать, что при оформлении кредитного договора было совершено мошенничество.

По факту сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области была проведена проверка. Полицейские установили, что житель Мурманска, 1952 года рождения, являясь руководителем двух автосалонов, обратился к работнику одного из своих автосалонов с предложением оформить на него автокредит на покупку автомобиля. Для оформления договора кредитования злоумышленник предоставил своему работнику документы на автомобиль, который был продан другим его автосалоном месяц назад.

После получения денег за якобы купленный автомобиль иностранного производства, в течение некоторого времени руководителем автосалонов производились выплаты. После того, как выплаты прекратились, банк выставил претензию заемщику, который фактически не получал денежные средства и не приобретал автомобиль. О том, что его руководитель использовал мошенническую схему в отношении банка, работник автосалона не знал.

По материалам проверки оперативников следователем СУ УМВД России по Мурманской области в отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: dsreklama.ru