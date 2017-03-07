За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью житель Кировска будет привлечен к уголовной ответственности

КИРОВСК/ 7 марта - В полицию поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение 21-летней местной жительницы с телесными повреждениями.
Полицейским потерпевшая пояснила, что ее избил сожитель, нанеся множественные удары по лицу, из-за конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков.
Участковым уполномоченным полиции подозреваемый, неработающий 33-летний местный житель, был установлен и опрошен. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Фото: Twitter