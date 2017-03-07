Полицейскими задержан подозреваемый в незаконном сбыте гашиша

07 Марта 2017 года, 18:46

АЛЕКСАНДРОВСК/ 7 марта - Сотрудникам наркоконтроля ОМВД России по ЗАТО Александровск стало известно о возможной причастности неработающего 28-летнего жителя Снежногорска, ранее судимого за кражу к незаконному распространению наркотиков на территории города.

За подозреваемым было установлено наблюдение. В момент сбыта бумажного свертка с веществом коричневого цвета подозреваемый был задержан.

Исследованием, проведенным сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области, было установлено, что изъятым на месте происшествия веществом является гашиш массой 0,41 грамма.

По факту сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок до 8 лет. подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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