Членов ОПГ, воровавших судовое топливо, задержали в Кандалакше

07 Марта 2017 года, 13:20

КАНДАЛАКША/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше пресечена деятельность организованной преступной группы, действующей на территории Мурманской области, члены которой осуществляли неоднократные хищения дизельного топлива при бункеровке морских судов. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте. По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В офисах компаний, ООО «Корд-Бункер» и ООО «ТрансОйл-Сервис», входящих в структуру группы компаний «Корд» и задействованных в краже топлива, были проведены следственные действия. В результате оперативных мероприятий были задержаны лидер ОПГ - руководитель одной из компаний и старший механик.

Были также обнаружены и изъяты доказательства, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела и изобличения виновных, а также денежные средства на сумму более 750 000 рублей, полученные в результате преступной деятельности. По предварительной информации преступники смогли похитить не менее 100 тонн топлива.

В отношении организатора преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством.

Фото: Полит.ру