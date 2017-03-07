Бывший директор ЗАО «СПТБ «Звездочка» приговорен к девяти годам колонии за хищение денег Министерства обороны

07 Марта 2017 года, 13:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Полярным районным судом бывший директор ЗАО «Специальная производственно-техническая база «Звездочка» приговорён к лишению свободы на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, кроме того ему предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Подсудимый, используя свое служебное положение, в период с 2009 по 2010 год заключал фиктивные договоры с фирмами – «однодневками», а также с подставными физическими лицами. В результате на их расчётные счета было переведено свыше 50 миллионов рублей, полученных в рамках заключенных госконтрактов с Министерством обороны. Данные средства должны были пойти на выполнение работ по восстановлению технической готовности тяжелых атомных ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» и ракетного подводного крейсера «Екатеринбург».

«На основании результатов надзорной проверки, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере», – сообщили «Би-порту» в Управлении ФСБ России по Северному флоту.

Раннее Полярный суд вынес приговор в отношении Федора Барашко, осуждённого за уклонение от уплаты налогов с организации, и буквально через месяц судья Октябрьского суда Мурманска огласил приговор в отношении директора ООО «Северный партнер» Дмитрия Морозова. Согласно материалам дела он в 2013 году совершил хищение денежных средств «ЦС «Звездочка» в сумме свыше четырех миллионов рублей. Тогда суд приговорил Морозова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Напомним, что в настоящий момент директору ООО «Зенит» инкриминируется незаконное обогащение почти на 130 миллионов.